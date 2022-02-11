"Укрзалізницю" уличили в нарушении при продаже билетов: что скрыли от пассажиров

Продажа электронных билетов через сайт "Укрзалізниці" проводится с нарушением прав потребителей. В частности, до них не доводится информация о цене, включая плату за доставку и условие оплаты.

Об этом сообщило Главное управление Госпотребслужбы в Киеве. Отмечается, что речь идет об отсутствии информации о

стоимости постельного белья;

стоимости напитков по категориям вагонов (люкс, купе, плацкарт, сидячие первого класса, сидячие второго класса).

"Кроме того, не доводится необходимая доступная, достоверная и своевременная информация о продукции, обеспечивающая возможность сознательного и компетентного выбора. Что нарушает ряд пунктов Закона "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

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Что за это будет "Укрзалізниці"

В текущее время Госпотребслужба издала предписание об устранении "Укрзалізницею" нарушений требований законодательства. Кроме того, решается вопрос о ее привлечении к ответственности по п. 7 ст. 23 Закона Украины "О защите прав потребителей". Среди прочего, она предполагает штраф в 30% стоимости, полученной для реализации оказанной услуги.

Напомним, что в процессе бронирования билета через официальный сервис "Укрзалізниці" клиенту не сразу предоставляется информация о стоимости дополнительных услуг – обеда, постели или питья. При этом перед услугой "напиток" изначально стоит галочка, при убирании и проставлении которой стоимость билета не меняется, что может создать ложное впечатление о том, что допуслуга является бесплатной.

В самом же перевозчике говорят, что это сделано для того, чтобы пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом. Тем не менее, итоговая сумма, включающая дополнительные услуги, отображается только в корзине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что "Укрзалізниця" ввела плату за распечатку электронных билетов. Сделать это можно в любой кассе на любом вокзале Украины за 12 грн.