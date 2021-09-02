"Укрзалізницю" передадут Deutsche Bahn: что будет с ценами на билеты и какие маршруты могут закрыть

Немецкая компания Deutsche Bahn получит от Украины 1,08 млн евро за аналитические услуги для "Укрзалізниці". Уже с 2022-го они полностью займутся пассажирскими перевозками, что, как считают эксперты, может привести к закрытию некоторых маршрутов и подорожанию билетов.

Как говорится в материале UBR, немецкая компания предоставит УЗ технические требования к ж/д парку для его последующего обновления, а также создаст бизнес-план для привлечение инвестиций в пассажирский сектор.

Но первым из проектов значится разработка методов и "дорожной карты" внедрения модели специальных обязательств для удержания низких цен для пассажиров.

"Если доходность, условно, нулевая, то маршрут можно будет оставить. Если же от отправления поезда компания получает убытки, то будет рекомендовано от него отказаться. Тут появится два варианта дальнейших действий: либо заменить ж/д сообщение автобусами, либо оставить людей наедине с этой проблемой", – считает эксперт в сфере инфраструктуры Владислав Притоманов.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" заключила договор с Deutsche Bahn для разработки новой стратегии энергоэффективности компании и консалтинга в сферах пассажирских перевозок. Но это – лишь один из немногих аспектов их будущего сотрудничества.