"Укрзалізниця" запустила новый экспериментальный поезд: куда и по каким дням будет курсировать

"Укрзалізниця" с 28 февраля запускает новый экспериментальный поезд №802/801 Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя. Он будет курсировать по будням.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". График движения поезда выглядит таким образом:

отправление из Львова: 07:17, из Тернополя: 09:10, из Черновцов: 13:33. Прибытие в Коломыю: 14:34;

отправление из Коломыи: 16:03, из Черновцов: 17:12, из Тернополя: 21:38. Прибытие во Львов: 23:27.

Отмечается, что все расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов. Маршрут обслужит поезд ДПКР-3 2021 года производства.

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На время планового техосмотра и ремонта дизель-поезда, курсирующего по маршруту "Прикарпатского экспресса" № 807/808 Киверцы – Коломыя, с 14 по 24 февраля маршрут будет обслуживать другой дизель-поезд (с маршрута "Буковельского экспресса" № 809/810 Львов – Ясиня).

Помимо этого, в график и маршрут курсирования "Прикарпатского экспресса" будет внесено несколько временных изменений. Он будет курсировать по привычному графику в направлении Киверцев 14-16 и 22-23 февраля, а в направлении Коломыи – 15-17 и 23-24 февраля. При этом 14 и 21 февраля "Прикарпатский экспресс" будет проходить по сокращенному пути Львов – Коломыя, а 17 и 24 февраля по маршруту Коломыя – Львов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина и Польша запустят скоростное железнодорожное сообщение, которое соединит столицы стран – Киев и Варшаву. Ожидается, что время в пути будет занимать до 4 часов.

Кроме того, в рамках интеграции украинской транспортной сети в европейскую, будут реализованы и другие инфраструктурные проекты. Один из них – новые автобаны к западной границе. Речь идет, в частности, о строительстве первой концессионной (платной) дороги Краковец – Львов – Броды – Ривне. Также указывается модернизация нескольких пунктов пропуска на границе с соседним государством.