"Укрзалізниця" запустила дополнительный поезд в Карпаты: маршрут и расписание

"Укрзалізниця" запустила поезд по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Так, пассажиры могут меньше чем за 5 часов доехать до станции Татаров, а затем автобусными шаттлами за 20 минут добраться до горнолыжного курорта "Буковель".

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40, а прибывать на станцию ​​Ясиня в 12:25. Также поезд будет останавливаться в Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине, Татарове и Ворохте, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" 25 декабря.

Отмечается, что новый поезд будет курсировать каждый день с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022-го, кроме двух дней – 1 и 4 января. Позже "Буковельский экспресс" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

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В "Укрзалізниці" сообщили, что поезд также будет удобен для пассажиров, которые путешествуют из столицы экспрессом Киев – Львов – Киев. Так, в случае отсутствия мест на прямые маршруты, они смогут добраться до Карпат с одной пересадкой.

При этом для выполнения нового маршрута будет использоваться дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. В его составе 3 вагона – 170 мест. "Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильного населения", – говорится в сообщении компании.

Ранее "Укрзалізниця" получила 5 новых вагонов, приобретенных у Крюковского вагоностроительного завода за счет госбюджета. Среди новшеств: раскладные столы, системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, экологические туалеты и др. В 2021-м госкомпания получила уже 15 из 100 новых вагонов.

В этом году в госбюджете выделено 3 млрд грн на обновление подвижного состава. Кстати, в 2022-м компания должна заказать дополнительно еще 200 вагонов. Напомним, в ноябре "Укрзалізниця" получила первые 5 заказанных у КВСЗ вагонов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила очередной региональный поезд. На этот раз им стал "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областям. Кроме того, УЗ назначила 6 дополнительных поездов на зимние праздники.