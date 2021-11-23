"Укрзалізниця" предупредила пассажиров об опоздании поездов

Компания "Укрзалізниця" предупредила о задержке поездов на участке Чернигов – Нежин. Это связано с обрывом контактной сети возле станции Липов Рог (Черниговская область).

Так, задержка пригородных поездов №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин составит до 2 часов 30 минут. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Сообщаем, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы – Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут в конечную станцию ​​с задержкой на 1 час 30 минут. Извиняемся за временные неудобства и призываем пассажиров следить за обновлениями информации", – добавили в компании.

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Напомним, в Украине началась продажа билетов на "зимние" поезда из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Расписание изменится с 12 декабря. С этой даты начнут курсировать семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".

В целом в новом графике будут запущены 19 пар поездов по всей стране, а еще 49 пар обещают ускорить. Билеты на все новые поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов. Также доступна онлайн-покупка: на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзалізниці" в Viber и Telegram.

Стоит отметить, что в стране участились случаи опоздания поездов. К примеру, 17 ноября составы приходили с опозданием на вокзалы и станции участка Полтава – Харьков. Задержки достигали 4 часов.

Поезда также опаздывали 11-12 ноября. Время задержки составляло от 5 минут до часа

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что между Украиной и Польшей планируют запустить новые скоростные поезда. Они будут курсировать между столицами – Киевом и Варшавой – со скоростью не менее 250 км/ч. Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, это уже обсуждалось с польским правительством.