"Укрзалізниця" повысит зарплаты работникам в ответ на угрозы забастовки

"Укрзалізниця" и профсоюзы договорились об увеличении тарифных ставок и окладов железнодорожников до 10%.

Повышение зарплат запланировано с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного оператора Украины.

Кроме того, стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября.

Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн.

В середине марта трудовой коллектив УЗ пригрозил начать в первых числах апреля массовые забастовки с остановкой всех видов перевозок. Причина недовольства – низкие зарплаты.

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства – найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов", – отметил в. о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

До этого новое руководство УЗ возобновило пятидневную рабочую неделю для всех работников. Также принято решение о повышении на 25% уровня суточных с 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.

Также "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов типа "Интерсити".

Однако уже с 1 марта 2021 года "Укрзалізниця" начнет ежемесячно на 2% повышать тарифы на перевозку пассажиров. Дополнительные доходы от индексации тарифов составят 557,9 млн грн.