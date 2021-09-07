"Укрзалізниця" оживила перевозки: какими поездами чаще всего пользуются

Компания "Укрзалізниця" в течении минувшего лета перевезла 9,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатели выросли на 130% и на 70% приблизились к показателям 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Чаще всего пассажиры пользовались следующими поездами:

ночные – 7,4 млн;

скоростные Интерсити+ – 1,1 млн;

региональные – 0,6 млн.

Кроме того, за 3 месяца лета, кроме 104 пар круглогодичных маршрутов, "Укрзалізниця" задействовала 25 пар дополнительных поездов. Они курсировали на самых популярных туристических и курортных направлениях.

Что ввела летом "Укрзалізниця"?

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Компания открыла для пассажиров на борту Интерсити+ доступ к онлайн-кинотеатру. В частности, речь идет о сервисе Sweet.tv, который будет стоить всего 1 гривню.

Для просмотра более 400 лицензионных фильмов можно использовать собственный гаджет. Подключившись к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда.

Кроме того, "Укрзалізниця" за июль выплатила работникам повышенные зарплаты. Так, часовые тарифные ставки и должностные оклады увеличили на 10% для тех железнодорожников, которые получают меньше 30 тыс. грн.

При этом еще в августе Укрзалізниця" попала в скандал. Пассажиры пожаловались на отсутствие кондиционеров в купейных вагонах в поезде 69/70 Мариуполь-Львов. Люди вынуждены 29 часов ехать в жаре под палящим солнцем.

Вместо того, чтобы равномерно распределить кондиционированные вагоны по трем составам на этих маршрутах, их просто изъяли со всех составов. В социальной сети пояснили, что инцидент произошел после недавней жалобы на "Укрзалізницю" по поводу вагонов с кондиционерами в этом же поезде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже с 2022 года пассажирские перевозки "Укрзалізниці" могут полностью перейти под управление немецкого Deutsche Bahn. Предварительные соглашения о консультации уже подписаны, для простых пассажиров в будущем такое сотрудничество может дать возможность передвигаться на новых поездах. Во всяком случае, соответствующую реформу должна разработать немецкая сторона.