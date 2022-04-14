Кубраков о восстановлении инфраструктуры: задача – как можно скорее вернуть людей домой

В интервью изданию НВ министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что сейчас началось восстановление разрушений в освобожденных от российских оккупантов областях. Пока, по его словам, речь идет не о капитальном восстановлении, а о временном, чтобы облегчить людям жизнь – поэтому он уверен, что делать это, пока не закончена война, не рано.

"Там, где перебиты мосты, где мы можем что-то сделать примитивными, но быстрыми решениями, мы это пытаемся делать", – рассказал министр. Параллельно идет проектирование постоянных мостов.

"Не рано ли? Я думаю, что не рано. Если мы не предоставим людям нормальных условий для жизни в этих местах, люди туда не вернутся. Наша задача — как можно скорее вернуть людей, дать им возможность вернуться в пострадавшие города", – считает Кубраков.

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Он отметил, что Чернигов сейчас почти полностью отрезан от нормального сообщения. И потому нужно быстро делать простые мосты и дорогу, которая проходит возле воинской части "Десна", она будет первая, которая будет более-менее с нормальным сообщением.

Министр напомнил, что в Киевской области уже открыли временный мост возле Ирпеня. Трасса Киев-Житомир уже почти полностью расчищена.

Объясняя логику выбора объектов, которые нужно ремонтировать в первую очередь, Кубраков отметил, что на первом этапе восстанавливается транспортное сообщение.

"Потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень — это транспортное сообщение", – пояснил он.

На втором этапе ведется ремонт зданий, которые можно отремонтировать. 1 млрд грн. выделили из резервного фонда именно на это: заменить окна, поставить двери, починить крышу.

"Третий этап — люди, у которых жилье полностью разрушено. Им нужно его построить. Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье — наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное. А дальше зависит от ситуации", – сказал Кубраков.

Он также сообщил, что в Чернигове планируется создать отдельный район, который будет построен для людей, потерявших свои квартиры.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в семи областях Украины, где полностью или частично прекращены боевые действия, началось восстановление населенных пунктов.