"Укрзалізниця" изменила график поездов в Херсон и из него

В Украине с 21 января назначают новый поезд из освобожденного от оккупантов Херсона – во Львов. Также с 19 января изменится расписание поезда Киев – Херсон.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Расписание будет таким:

№110/109 Львов – Херсон

Будет ходить по четным числам с 20 января, а в обратном направлении, из Херсона во Львов – по нечетным числам с 21 января. Отправление из Львова – в 16:12, прибытие в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет отправляться в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18 на следующий день.

102/101 Киев – Херсон

С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Ранее "Укрзалізниця" также изменила расписание ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье. Изменения также вступят в силу 18-20 января.

В частности, вместо поезда №275/276 Киев – Запорожье – Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

с 18 января: №6075 Запорожье – Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

с 19 января: №6076 Кривой Рог – Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

Как сообщал OBOZREVATEL, запущенный в ноябре прошлого года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год. Маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.

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