"Укрпочта" запускает марку "ПТН ПНХ!": сколько стоит и где купить

К годовщине развязанной Россией войны "Укрпочта" выпускает почтовый набор "ПТН ПНХ!" с одним из украинских граффити британской звезды стрит-арта Бэнкси. Запущен он буден 24 февраля, однако предзаказ можно оформить уже сейчас. Цена –196 грн.

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Как сообщили в самой компании, в набор входит ряд товаров. В частности:

лист с 6 марками;

конверт;

открытка.

Отмечается: марка "ПТН ПНХ!" – благотворительная. Собранные таким образом благотворительные взносы "будут направлены на восстановление учебных заведений, разрушенных ракетными обстрелами России".

"ПТН ПНХ – именно такое название будет иметь новая марка Укрпочты, которую мы выпускаем к годовщине начала полномасштабной войны. Тираж марки – 250 тысяч листов (в каждом по 6 марок) или, как говорят некоторые разведчики, по 1 листу за каждого уничтоженного ВСУ оккупанта", – прокомментировал запуск набора гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" запустила новые марки – "Воины света. Воины добра". Посвящены они работникам, обеспечивающим функционирование энергетической, дорожной и другой инфраструктуры страны. Цена набора из 5 марок – 90 грн.

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