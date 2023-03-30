"Укрпочта" резко увеличила доходы, продавая марки "Русский военный корабель, иди…!" и другие: детали

В 2022 году "Укрпочта" резко нарастила продажу марок. В первую очередь – за счет продажи т.н. "военных" экземпляров. Так, по сравнению с 2021 годом, доход от их продажи вырос на 1000%.

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Об этом сообщили в самой компании, предает Telegraf. Самих же марок, отмечается, было реализовано в 6 раз больше.

"Компания не назвала конкретные суммы, однако отмечает, что фактором, повлиявшим на высокие экономические результаты, в первую очередь, стал стремительный рост спроса на украинские почтовые марки. Там считают, что это подкреплено выпуском продукции на актуальную тематику, привлечением общества к определению сюжетов марок и развитием новых каналов продаж", – говорится в сообщении.

Всего же, подчеркивается, за 2022 год компания осуществила 18 выпусков художественных почтовых марок, 11 из которых посвящены теме войны. При этом самые известные марки "Укрпочта" уже реализовала на 90%. Речь идет о выпусках:

"Русский военный корабель, иди…!";

"Русский военный корабель,… ВСЕ!";

"Украинская Мечта".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" выпускает марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель". Запущены они будут 31 марта, однако предзаказ можно сделать уже сейчас. Марки идут в наборе с другой продукцией компании. Цена набора – 90 грн.

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