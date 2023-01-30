"Укрпочта" обновила правила получения посылок: что нужно иметь с собой
Украинцы могут получить посылку без предъявления документов во всех отделениях "Укрпочты". Для этого достаточно только показать соответствующее SMS.
Впрочем, отметили в Минреинтеграции, сделать это можно будет только при соблюдении ряда условий. В частности, если:
- указан номер телефона получателя;
- объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж – до 5 000 грн для внутренних отправлений;
- объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;
- отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
"Укрпочта" разрешила получать посылки без документов. Это значительно упростит и ускорит процедуру", – рассказали в министерстве.
Услуга была запущена в конце 2022 года. Как сообщили в самой "Укрпочте", нововведение действует лишь для физических лиц.
Ранее же в компании сообщили о снижении цены на стоимость ускоренной доставки посылок в Польшу. Снижение составит 75% и начнет действовать с 1 января 2023 года. В частности, EMS-отправка:
- весом до 1 кг из Украины в Польшу обойдется в 6 долларов;
- весом до 10 кг – около 8,85 доллара;
- до 20 кг – до 12,5 доллара.
Примечательно, что новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов.
Скидку в 75% ввели и на отправку, и на доставку посылок из Польши в Украину. Стоимость посылок зависит от веса:
- до 1 кг – 317 грн;
- 1-5 кг – 393 грн;
- 5-10 кг – 468 грн;
- 10-20 кг – около 619 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Новая почта" тем временем с 1 января 2023 года запустила новые тарифы. К примеру, отправить посылку до 10 кг Украиной теперь стоит 100 грн. Среди причин пересмотра тарифной политики – скачки цен на топливо и другие расходы.
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