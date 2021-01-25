"Укргазбанк" станет первым приватизированным госбанком: подписано соглашение на 30 млн евро

Между Министерством финансов, Международной финансовой корпорацией (IFC – член группы Всемирного банка) и "Укргазбанком" подписано соглашение о предоставлении финучреждении кредита в размере 30 млн евро с возможностью конвертации в долю в его капитале.

Об этом сообщается на сайте НБУ. Как уточняет регулятор, таким образом "Укргазбанк" станет первым приватизированным крупным государственным банком в стране.

Подписание соглашения проходило при участии президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко.

Отмечается, что размер доли не должен превышать 20%. Средства предоставляются на пять лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

По словам главы правления банка Андрея Кравца, вхождение IFC в капитал банка – первый случай, когда международное финансовое учреждение станет акционером украинского госучреждения.

"Это важный шаг в процессе приватизации "Укргазбанка" и в направлении сокращения доли правительства в банковском секторе", – сказал он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко подчеркнул, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность государственных банков и создаст возможность для вхождения в их капитал качественных инвесторов.

В свою очередь исполняющая обязанности управляющего директора и исполнительного вице-президента IFC Стефани фон Фридербург отметила, что эта инвестиция станет ключевым этапом партнерства с Украиной, которое прокладывает путь к зеленому будущему страны.

Напомним, что "Укргазбанк", созданный в 1993 году, перешел под контроль государства в 2009 году после экономического кризиса 2008-го. Минфин владеет 94,94% его акций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смене руководителя еще одного госбанка – Приватбанка, который был национализирован в 2016 году.