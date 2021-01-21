ПриватБанк возглавит новый банкир: в компании сделали заявление
Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл 23 января освободит свою должность. Его трехгодичный контракт закончится, а обязанности главы временно будет исполнять зам по финансам Анна Самарина.
Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном на официальном сайте Привата. Глава Набсовета компании Шерон Иски поблагодарила Крмханзла, а в пресс-службе пояснили: согласно украинскому законодательству, вскоре состоится конкурсный отбор нового главы правления.
Выбирать руководителя будет Наблюдательный совет, а утвердить должен Национальный банк Украины. Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на источники публиковал список кандидатур на вакантную позицию:
Андрей Пышный, бывший председатель правления Ощадбанка. Он известен своими связями с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Они оба имеет отношение к организации "Відчуй" (занимается помощью людям с проблемами слуха).
Артем Шевалев. Сейчас он входит в набсоветы сразу двух госбанков: Ощада и Укргазбанка, что можно считать конфликтом интересов. Хотя оба финансовых учреждения принадлежат государству, они являются конкурентами, как и любые другие банки.
Петр Крумханзл. Еще один вариант – оставить на должности действующего руководителя. Чех по происхождению должен был достичь амбициозной цели, построить новую независимую структуру, решить проблему судов с бывшими собственниками.
Антон Тютюн. Он с 2010 года работает заместителем главы Ощадбанка. До этого строил карьеру в БТА-Банк и Укрсоцбанке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.