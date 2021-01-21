ПриватБанк возглавит новый банкир: в компании сделали заявление

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл 23 января освободит свою должность. Его трехгодичный контракт закончится, а обязанности главы временно будет исполнять зам по финансам Анна Самарина.

Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном на официальном сайте Привата. Глава Набсовета компании Шерон Иски поблагодарила Крмханзла, а в пресс-службе пояснили: согласно украинскому законодательству, вскоре состоится конкурсный отбор нового главы правления.

Выбирать руководителя будет Наблюдательный совет, а утвердить должен Национальный банк Украины. Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на источники публиковал список кандидатур на вакантную позицию:

Андрей Пышный, бывший председатель правления Ощадбанка. Он известен своими связями с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Они оба имеет отношение к организации "Відчуй" (занимается помощью людям с проблемами слуха).

Артем Шевалев. Сейчас он входит в набсоветы сразу двух госбанков: Ощада и Укргазбанка, что можно считать конфликтом интересов. Хотя оба финансовых учреждения принадлежат государству, они являются конкурентами, как и любые другие банки.

Петр Крумханзл. Еще один вариант – оставить на должности действующего руководителя. Чех по происхождению должен был достичь амбициозной цели, построить новую независимую структуру, решить проблему судов с бывшими собственниками.

Антон Тютюн. Он с 2010 года работает заместителем главы Ощадбанка. До этого строил карьеру в БТА-Банк и Укрсоцбанке.

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