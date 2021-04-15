"Укравтодор" назвал возможные дополнительные источники наполнения Дорфонда для "Большой стройки"

Дополнительными инструментами привлечения финансирования для Дорожного фонда могут стать увеличение акциза на автомобильный газ, запуск системы толлинга в Украине и детенизация рынка топлива.

Об этом на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week заявил руководитель Укравтодора Александр Кубраков (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца новости).

Кубраков отметил, что команда президентской программы "Большая стройка" сейчас активно работает над привлечением дополнительного финансирования, в том числе на внешних рынках.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", – подчеркнул он.

В то же время, руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол назвал Укравтодор ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.

Новое соглашение 2020 года предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова и внедрение четырех реформ в дорожной отрасли.

Ключевая реформа направлена ​​на предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты банка, изучающие и анализирующие имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе их отчета до июля текущего года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в Укравтодоре и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с Укравтодором будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине.

По результатам 2020 года Укравтодор обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам НБУ инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.