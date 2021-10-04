Украину убивает не 'Турецкий поток': глава МИД пояснил ситуацию с транзитом газа

Транзит российского газа через Украину убивает не "Турецкий поток", а "Северный поток-2". С точки зрения непосредственного влияния на функционирование украинской трубы это две разные ситуации.

"Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией. При этом мы с вами понимаем: украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток-2", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, если не будет работать "Северный поток-2", но будет работать "Турецкий поток", украинская труба останется загруженной.

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"Ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора, так как современные газовые технологии позволяют диверсифицировать поставки газа при наличии такого политического желания", – добавил Кулеба.

Глава МИД также отметил, что "Северный поток-2" – это та точка, где Украина и Германия принципиально расходятся и Киев готов к защите своих интересов.

"Какими бы хорошими ни были наши отношения с Германией, "Северный поток-2" – это та точка, где мы принципиально расходимся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов. Собственно, этим мы и занимаемся", – резюмировал Кулеба.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" могут разрешить ввести в эксплуатацию аж к началу 2022 года. Из-за немецкого законодательства процесс может продлиться до 4 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль сообщила, что запуск "Северного потока-2" может затянуться аж на 8 месяцев. Столько времени может в целом занять процесс сертификации российского газопровода.

Дело в том, что начиная с 8 сентября у BNetzA (регулятор ФРГ) есть 4 месяца на рассмотрение заявки и подготовку отчета (до 8 января 2022-го). После этого он должен передать отчет в Еврокомиссию, у которой есть 2 месяца для своего заключения и дополнительно еще 2 месяца, если это потребуется.

Кроме этого, газопровод должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность данного этапа – до трех месяцев.