Украинцы по-новому заплатят за паспорта: коррупционному спруту отдали полмиллиарда, замешан известный политик

Связанная с ЕДАПС компания "Полли-сервис" за день до Нового года получила десятки миллионов гривен от госкомпании. Всего за несколько месяцев, после назначения руководителем госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" Татьяны Бондаренко, "Полли-сервис" получил полмиллиарда гривен. Это уже привело к подорожанию паспортов для простых украинцев.

О том, кто замешан в схеме и кому достаются сотни миллионов гривен на документах, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доходы компании "Полли-сервис" в 2021-м взлетели как минимум в пять раз. Если в 2020-м вся их выручка, согласно данным YouControl, составляла около 104 млн грн, то в минувшем году только госзакупки составили 515 млн (!) грн. Если до этого продукцией компании интересовались в основном региональные прокуратуры, которые покупали удостоверения и бланки на 40-90 тыс. грн, а сейчас их товар облюбовал полиграфический гигант – госкомпания "Полиграфический комбинат "Украина".

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Только в декабре 2021-го они заказали у "Полли-сервис" материалов на 420 млн грн. Часть из этих (на 87 млн грн) сделок оформили 30 декабря, накануне Нового года (данные Prozorro). Первая сделка состоялась 12 октября, спустя несколько месяцев после назначения нового директора госпредприятия – Татьяны Бондаренко. Ее назначением, вероятно, и объясняется невероятный успех "Полли-сервис".

Еще до назначения Бондаренко и коллектив полиграфкомбината (ранее мы публиковали их открытое письмо), и источники ряда изданий (к примеру, "Экономической правды") утверждали, что ее давняя подруга – Ирина Обыденко, которая через "Инновационно-индустриальную группу" и владеет "Полли-сервис".

"Полли-сервис" – компания-основатель известного многим украинцам консорциума ЕДАПС. А Ирина Обыденко в свое время была руководителем того же ЕДАПС. Ранее консорциум зарабатывал на печати документов для Министерства внутренних дел. В 2015-м, когда МВД прекратило сотрудничество с ЕДАПС, оказалось, что платить за те же документы можно значительно меньше. По словам на тот момент главы МВД Арсена Авакова, за три квартала без консорциума удалось сэкономить 108 млн грн. Об этом экс-министр писал на своей странице в Facebook.

"С 1996 года, а в апофеозе с 2004 года, эта аббревиатура (ЕДАПС – ред.) стала синонимом монополии на бланки, выдачу паспортов, неуловимой коррупции – синонимом и образчиком непобедимой "странной" системы, которую в течении 10 лет не могли победить такие разные правительства. Журналистские расследования, скандалы, изобличения, суды... Никак. Мы пришли в МВД в конце февраля. Нас встретил со своими предложениями и схемами такой "комфортный" и такой "удобный" ЕДАПС", – написал Аваков.

Проще говоря, тогда он признал:

без ЕДАС государство может экономить сотни миллионов гривен;

ЕДАПС, по словам Авакова, – коррупционная система;

новому руководству МВД предлагали "схемы" ЕДАПС.

Теперь же консорциум через связанную компанию "Полли-Сервис" вернулся к печати документов. Широкой общественности хорошо известен настоящий бенефициар схем – Юрий Сидоренко, но о нем позже. Как рассказывают приближенные к полиграфкомбинату собеседники, Обыденко познакомилась с Бондаренко еще во времена, когда та работала в МВД. А теперь, дождавшись своего момента, обе вернулись к старой схеме: перерожденный ЕДАПС печатает документы и бланки, а государственная компания без тендеров и конкуренции закупает их.

По данным OBOZREVATEL, вернуть ЕДАПС к печати документов помог глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Нардеп начал появляться на публичных мероприятиях компании Сидоренко еще несколько лет назад. Еще в 2019-м "Инновационно-индустриальная группа" (ИИГ) похвасталась якобы самой современной и быстрой печатью паспортов. Перед публикой устроили целое шоу – паспорт напечатали за 10 минут. Cреди основных спикеров – Арахамия. "Чтобы люди жили лучше, должна быть "держава в смартфоні", – в очередной раз повторил лозунг политик. В адрес компании он не жалел комплиментов. "Если сейчас посмотреть, как государство взаимодействует с человеком, то это просто ад", – возмущался он.

Партнер Ирины Обыденко в компании ИИГ – Тарьям Матар Мохамед Тарьям (гражданин ОАЭ). Он же причастен к еще одной схеме, которую удалось вскрыть журналистам – импорт электроэнергии из Беларуси с наценкой в 40%. Договор со стороны Vector Energy Innovation (через нее происходили закупки) подписал директор компании Тарьям Матар Мохамед Тарьям.

И причастные к ЕДАПС менеджеры продолжат зарабатывать на электроэнергии и в 2022-м. Так, победителем месячного конкурса на распределение сечения на январь 2022 года в полном объеме (900 МВт) стала компания "ТрейдЭнергоРесурс" того же араба Тарьяма, которому принадлежит около 25% в ООО "Инновационно-индустриальной группе".

Именно из-за Сидоренко Звягильский скрывался в Израиле

Еще в 90-х свою "бизнес-карьеру" Сидоренко начал с махинаций с поставками в Украину авиационного керосина. Среди подозреваемых также был и покойный и.о премьер-министра Ефим Звягильский (занимал пост с 1993 по 1994 года).

Сидоренко занимался международными закупками. Ну, как закупками. Скорее нашел способ делать деньги из воздуха. Кабмин под руководством Звягильского принял решение купить у Сидоренко керосина на $50 млн. Деньги перевели, но свою часть договора Сидоренко так и не выполнил. В результате возбудили уголовное дело и против Звягильского, который со стороны правительства представлял интересы страны, и против Сидоренко, который должен был поставить керосин.

В середине 90-х из-за возбужденного уголовного дела бывший и.о. премьера сбежал в Израиль и оставался там вплоть до того, как в 1998-м с него сняли обвинения. А вот против Сидоренко дело до сих пор "висит".

Сидоренко подозревается в заказном убийстве

В мае 1994-го Сидоренко, судя по материалам следствия, был причастен к покушению на убийство президента концерна "Украгротехсервис" Владимира Бортника. После ранения последнего вывезли в Австрию, и от полученного ранения бывший топ-менеджер остался инвалидом. Уголовное дело до сих пор не закрыто.

Вполне возможно, что таким образом Сидоренко просто пытался прикрыть свои же махинации на крупном предприятии. Именно с концерна "Украгротехсервис" в том же 1994-м Сидоренко (по информации правоохранителей) украл $20 млн. Из-за возбужденного уголовного дела он сбежал в Швейцарию, где попросил политического убежища.

Финансовые махинации

Из-за финансовых махинациях вокруг "Дамиана-банка" против коррупционера возбудили уголовное дело. Бегство в Швейцарию Сидоренко не помогло. 28 октября 1994-го полиция арестовала его на 446 дней. Дело длилось около шести лет, все это время Сидоренко находился на свободе. И только 30 июня 2000 года мошенника признали виновным в подделке документов, злоупотреблении доверием и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Также горе-цифровизатор может быть причастен к заказному убийству руководителя компании "Оптроникс" Сергея Полетаева. По этому поводу до сих пор проводится расследование (дело №12013110090001354). И это только небольшой перечень преступлений, в которых лично замешен Сидоренко.

Кроме этого, правоохранители расследуют кражу образцов бюллетеней во время президентских выборов в 2004-м, которые под руководством Сидоренко якобы напечатали в Москве – с целью фальсификации выборов.

OBOZREVATEL публично обращается к НАБУ, а также к Офису генерального прокурора с просьбой дать свою оценку сложившейся ситуации и расследовать озвученные в статье факты злоупотребления менеджера госпредприятия при возможном содействии высокопоставленного политика.