Украинцы останутся без помидоров? Стало известно, когда будет дефицит и что произойдет с ценой

Турция ограничила поставки помидоров в Украину, в результате чего у нашей стране может возникнуть дефицит овоща и увеличиться его цена. При этом нехватка вряд ли возникнет в ближайшее время, а стоимость, вероятно, не подскочит сразу же и значительно. Страна, которая может заменить основного поставщика, – Польша.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, на цену помидоров будет влиять множество факторов.

"У нас больше четвертой части рынка – была Турция. Что будет дальше достаточно трудно сейчас предсказать. Когда мы говорим об украинских парниковых овощах, в частности, помидорах, то надо понимать, что если будет своевременно подаваться электроэнергия и в какой цене она будет, увеличится тариф или не увеличится – от этого зависит, сколько будут стоить помидоры и насколько это будет конкурентоспособно", – отмечает эксперт.

Вопрос еще касается спроса, подчеркнул Пендзин. Если значительно поднимется стоимость, люди перестанут покупать томаты. Соответственно, это отразится на цене.

"Я бы не был настолько сейчас уверен, что вот с завтрашнего дня помидоры вырастут в цене. Да не пойдут они так, но совершенно четко надо понимать, что мы будем делать ориентацию на импорт. У нас основные парниковые хозяйства в Украине были в Запорожской области (12-13%) и на Херсонщине (14%). Просто нужно понимать, что там не так все просто будет, потому что даже если будет быстрая деоккупация, там будут вопросы безопасности очень серьезные, там все уничтожено", – добавляет специалист.

Польша заменит Турцию?

Страна, которая может поставлять в Украину большие объемы вместо Турции – Польша. При этом сроки договоренности по импорту будут небольшие, поскольку помидоры уже идут в страну, но сможет ли государство-сосед или какая-то другая европейская страна заменить Турцию – будет зависеть от предложенной цены.

"Европейский рынок очень емкий и там нет проблем на сегодняшний момент, например, у поляков, словаков, венгров и др. Все это есть, все это едет. Но вопрос же не в этом, а вопрос в цене. Если будет нормальная цена – будет все хорошо", – подытожил Пендзин.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в 2023 году продовольственная инфляция должна замедлиться. По итогам года она, вероятно, составит примерно 10-15%, прогнозирует аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

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