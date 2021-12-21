Украинцы обязаны заплатить налоги даже со старых доходов: за что и сколько

В Украине со следующего года введут непрямые методы налогового контроля. Все те, кто скрывает свои дохода, могут столкнуться с проблемами. Налоговики проверят все крупные расходы и если их не удастся подтвердить доходами, заставят заплатить с разницы 19,5%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине львиная доля экономики находится в тени, часть зарплат доплачивают в конвертах. Те, кто официально оформлен на минималку, легально не могут заработать ни на квартиру, ни на машину, ни на дорогостоящую технику, однако всем этим владеют.

Налоговики сопоставят доходы и расходы и за все, что не получится объяснить белым доходом, заставят доплатить. Стоит отметить, что вероятно введут пороговую сумму. То согласно Налоговому кодексу):

Видео дня

от независимой профессиональной деятельности (например, такой налог платят парикмахеры, которые предоставляют услуги вне работы);

если получили доход не от своего работодателя (например, за услугу);

за иностранный доход;

если зарабатывали на аренде имущества;

доход от инвестиционной прибыли;

за наследство;

за подарки;

за прощенный долг (кредит), если его размер выше 25% минималки;

если за год продать продукцию животноводства на сумму от 50 минималок;

если получить благотворительную помощь (нецелевую);

от продажи недвижимости.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.