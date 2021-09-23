Украинцы на вес золота. В Польше заявили о нехватке заробитчан

Польские работодатели нуждаются в заробитчанах из Украины. О нехватке рабочих сообщают все кадровые агентства для иностранцев, не скрывая своих опасений, что в октябре, ноябре и декабре, когда работ станет больше, ситуация может осложниться.

Как заявил президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот, сейчас у него есть 2500 предложений работы для трудовых мигрантов. Причем если раньше польские компании чаще всего искали клиентов, то теперь самая большая проблема – сотрудники. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

При этом за полгода было зарегистрировано рекордное количество заявлений о приеме на работу (почти 1 млн) и разрешений на работу для зарубежных граждан (232 тыс.). Большинство из них досталось именно украинским заробитчанам.

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"Несмотря на пандемию, у нас рекордное количество иностранных рабочих. По нашим оценкам, это около 2 млн человек, большинство из Украины", – заявил директор по продажам EWL Group Михал Вежховский.

Водители, семейные врачи и сварщики в Польше могут зарабатывать около 78 тыс. грн. Компании открыли сотни вакансий и предлагают помочь с переездом для желающих стать заробитчанами.

К примеру, в центральную районную больницу в Могильно (Польша) приглашают украинца на вакансию "семейный врач" с зарплатой от 70 до 90 тыс. грн. График работы: 5 рабочих дней в неделю по 7,5 часов.

По результатам исследования, в Украине 40% граждан хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе. Например, в Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии – от 58 тыс. грн. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермеры жалуются на свое положение из-за сложившейся ситуации. Им ничего не остается, кроме как дешево экспортировать яблоки за рубеж, ведь так они могут хоть как-то заработать.