Украинцам раздают деньги на бизнес от Норвегии, но получить их могут не все: кому рассчитывать
Норвегия предлагает гранты украинским предприятиям, которые релоцировались с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области. Всего программой предусмотрено 50 грантов. Заявки принимаются до 20 апреля.
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Претендующий на получение гранта бизнес, отметили там, должен:
- иметь потенциал для создания новых рабочих мест;
- положительно влиять на развитие общины, в которую он переехал.
"Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи. Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке", – говорится в сообщении.
Как заполнить заявку
Для заполнения заявки на получение гранта небходимо, прежде всего, указать фамилию, имя, отчество, возраст, телефон, электронную почту, семейное положение и пол заявителя. Также нужно предоставить какой-либо идентифицирующий документ (паспорт, сертификат резидента Украины etc.), указав его номер.
Кроме того, следует обозначить статус перемещения – т.е. кем является заявитель. В частности:
- ВПЛ;
- возвращенцем;
- неперемещенным лицом;
- членом принимающей общины.
Далее – указать текущее месторасположения. А также статус инвалидности: есть ли проблемы со зрением, слухом и т.д.
После этого – указать, сколько людей работает на предприятии. А также их пол и возраст.
Следующий шаг – детали о бизнесе. В частности:
- сколько лет опыта;
- чем именно занимается предприятие;
- есть ли доступные активы;
- зарегистрирован ли он юридически;
- какой был месячный доход и пр.
Отдельно следует указать, на что будет потрачен грант и как он поможет развитию бизнеса. А также:
- в какой именно сумме нуждается заявитель;
- готов ли он самостоятельно искать средства, если получит только часть запрашиваемой суммы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – до 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.
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