Украинцам раздают деньги на бизнес от Норвегии, но получить их могут не все: кому рассчитывать

Норвегия предлагает гранты украинским предприятиям, которые релоцировались с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области. Всего программой предусмотрено 50 грантов. Заявки принимаются до 20 апреля.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Претендующий на получение гранта бизнес, отметили там, должен:

иметь потенциал для создания новых рабочих мест;

положительно влиять на развитие общины, в которую он переехал.

"Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи. Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке", – говорится в сообщении.

Как заполнить заявку

Для заполнения заявки на получение гранта небходимо, прежде всего, указать фамилию, имя, отчество, возраст, телефон, электронную почту, семейное положение и пол заявителя. Также нужно предоставить какой-либо идентифицирующий документ (паспорт, сертификат резидента Украины etc.), указав его номер.

Кроме того, следует обозначить статус перемещения – т.е. кем является заявитель. В частности:

ВПЛ;

возвращенцем;

неперемещенным лицом;

членом принимающей общины.

Далее – указать текущее месторасположения. А также статус инвалидности: есть ли проблемы со зрением, слухом и т.д.

После этого – указать, сколько людей работает на предприятии. А также их пол и возраст.

Следующий шаг – детали о бизнесе. В частности:

сколько лет опыта;

чем именно занимается предприятие;

есть ли доступные активы;

зарегистрирован ли он юридически;

какой был месячный доход и пр.

Отдельно следует указать, на что будет потрачен грант и как он поможет развитию бизнеса. А также:

в какой именно сумме нуждается заявитель;

готов ли он самостоятельно искать средства, если получит только часть запрашиваемой суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – до 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.

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