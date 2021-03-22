Украинцы могут получить бесплатные гектары земли: в Кабмине рассказали, реально ли

Украинцы имеют право получить бесплатные гектары земли. При этом в стране не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.

Об этом заявил старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартын, сообщает "Украина 24". "На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет. Земельная реформа в Украине продолжается уже более 30 лет, практически все земли уже перераспределены. К сожалению, невозможно удовлетворить каждого гражданина Украины, предоставив ему бесплатный земельный участок. У нас нет физически столько земли", –сказал Мартын.

Также он уточнил, что право на бесплатную приватизацию никто отменять не будет. "Это одно из прав граждан, Конституция нам запрещает сужать права и свободы. Но свободных земель, чтобы удовлетворить каждого гражданина Украины, уже нет. Чтобы каждому гражданину выдать по два гектара земли для личного крестьянского хозяйства, дополнительно надо 64 млн гектаров земли для тех, кто их еще не получил – это больше, чем вся территория Украины", – отмечает менеджер.

Мартын поясняет, что бесплатную приватизацию надо реформировать. "Но у нас это все впереди, потому что это очень тяжелая политическая дискуссия", – подытожил он.

Напомним, что в Украине каждый гражданин может бесплатно получить до 2 га земли. И хотя напрямую в таком праве местные власти не отказывают, на практике чиновники находят причины, чтобы не отдавать участки бесплатно. Однако по закону, чтобы получить землю, достаточно собрать документы и обратиться к местной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по закону имеют право получить бесплатные земли. Ее размер зависит от того, для каких целей выдают участки. Для этого нужно собрать целый список документов и добиться позитивного решения от местной власти.