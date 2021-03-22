Українці можуть отримати безкоштовні гектари землі: у Кабміні розповіли, чи реально

Українці мають право отримати безкоштовні гектари землі. До того ж у країні не залишилося вільної землі, щоб задовольнити право громадян на безкоштовну приватизацію земельних ділянок.

Про це заявив старший проєктний менеджер із земельної реформи офісу реформ Кабміну Андрій Мартин, повідомляє "Україна 24". "Насправді, щоб усіх громадян України задовольнити землею, такої кількості вільної землі в нас уже давно немає. Земельна реформа в Україні триває понад 30 років, практично всі землі вже перерозподілені. На жаль, неможливо задовольнити кожного громадянина України, надавши йому безплатну земельну ділянку. У нас немає фізично стільки землі", – сказав Мартин.

Також він уточнив, що право на безкоштовну приватизацію ніхто скасовувати не буде. "Це одне з прав громадян, Конституція нам забороняє звужувати права та свободи. Але вільних земель, щоб задовольнити кожного громадянина України, вже немає. Щоб кожному громадянину видати по два гектари землі для особистого селянського господарства, додатково треба 64 млн гектарів земель для тих, хто їх ще не отримав – це більше, ніж вся територія України", – зазначає менеджер.

Мартин пояснює, що безкоштовну приватизацію треба реформувати. "Але у нас це все попереду, тому що це дуже важка політична дискусія", – підсумував він.

Нагадаємо, що в Україні кожен громадянин може безкоштовно отримати до 2 га землі. І хоча безпосередньо в такому праві місцева влада не відмовляє, на практиці чиновники знаходять причини, щоб не віддавати ділянки безкоштовно. Однак за законом, щоб отримати землю, досить зібрати документи і звернутися до місцевої влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці за законом мають право отримати безкоштовні землі. Її розмір залежить від того, з якою метою видають ділянки. Для цього потрібно зібрати цілий список документів і домогтися позитивного рішення від місцевої влади.