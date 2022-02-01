Украинцы купили несколько тысяч новых авто в январе: сколько стоит самая популярная модель

В январе 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,3 тыс. новых легковых авто. Это на 7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самой популярной маркой оказалась Renault – 904 авто. Самой же популярной моделью – Renault Duster, 516 покупок. На официальном сайте Renault в Украине ее цена составляет от 388,9 тыс. грн.

О количестве продаж сообщает UkrAutoprom. Отмечается: автомобили Renault становятся все популярнее в Украине. "Относительно января 2021 года, их реализация выросла почти на четверть", – заметили эксперты.

Какие марки автомобилей вошли в ТОП-10 по популярности в январе-2022

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Второй по популярности стала маркой Toyota – 596 зарегистрированных машин. От своего показателя годичной давности она отстала на 39%. Далее идут:

Chery – 364 новых авто, улучшила свой показатель в 2,3 раза;

Hyundai – 303 автомобилей (+9%);

Skoda – 280 автомобилей (-42%);

Peugeot – 248 автомобилей (+36%);

Nissan – 244 автомобиля (-20%);

Volkswagen – 242 автомобиля (+58%);

Mitsubishi – 196 автомобилей (+25%);

Kia – 188 автомобилей (-43%).

Эксперты прогнозируют, что украинцы будут покупать новые авто все чаще

По словам экспертов, украинский рынок новых машин будет расти в 2022 году. К примеру, по прогнозу маркетинг-директора "Хюндай Мотор Украина" Тараса Лопачака, в нынешнем году новых автомобилей будет продано на 20% больше, чем в прошлом. Единственное, что может этому помешать – форс-мажоры.

В то же время, эксперты предупреждают о росте стоимости новых автомобилей. Впрочем, отмечается: резкого скачка цен не предвидится.

"Автомобили подорожают из-за роста закупочных цен у производителей. Но высокая конкуренция не позволит отдельным сетям сильно взвинтить цены", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: гривневые цены на автомобили могут значительно измениться только в связи с девальвацией национальной валюты. А вот долларовый эквивалент останется на прежнем уровне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине изменилась стоимость первой регистрации автомобилей. Так, если автомобиль стоит не более 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (409 365 грн), то его владелец должен заплатить при первой регистрации 3% от стоимости авто. Если оно стоит от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 – 719 490 грн) – 4%, а если стоимость "железного коня" превышает сумму в 719 490 грн, то 5%.