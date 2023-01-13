Украинцы будут платить за бензин еще больше? Эксперт рассказал, будет ли дорожать в январе-феврале

В Украине дорожает бензин, при этом цены могут продолжить рост и дальше. Две основные причины – логистики и увеличения спроса, однако в начале февраля может добавиться еще один фактор. Дело в том, что 5 февраля в Европейском Союзе (ЕС) вводится эмбарго на российские нефтепродукты.

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Ситуация будет определяться в зависимости от того, смогут ли трейдеры обеспечить в феврале-марте рост потребностей по сокращенному предложению на рынке Европы. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Могут возникнуть проблемы в конце января-начале февраля. То есть к этим проблемам может добавиться еще одна. Она заключается в том, что с 5 февраля вводится эмбарго на российские нефтепродукты и это означает, что могут возникнуть проблемы с наличием на спотовом рынке (рынок, где осуществляются срочные контракты) свободных объемов нефтепродуктов. Потому что, прежде всего, производители европейские будут выполнять контракты – долгосрочные и среднесрочные. У наших трейдеров этих контрактов нет, они работают в основном на спотовом рынке и поэтому из-за отсутствия российских нефтепродуктов могут возникнуть проблемы с наличием достаточного количества бензина и ДП", – сказал эксперт.

Более того, дальше нужно будет еще больше закупать горючего для сельскохозяйственных предприятий. "Поэтому здесь ситуация будет определяться по мере того, смогут ли трейдеры обеспечить в феврале и марте рост потребностей по сокращенному предложению на европейском рынке", – добавил Рябцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине бензин А-95 в среднем стоит на заправках 50,67 грн/литр. Для сравнения ровно год назад стоимость составляла 29,68 грн. То есть годовое удорожание бензина достигает 20,99 грн.

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