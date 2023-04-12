Украинцы без высшего образования могут зарабатывать от 30 тыс. грн: названы варианты

В Украине специалисты рабочих специальностей без высшего образования могут получать от 30 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам, малярам и конструкторам мебели, тонировщикам авто и механикам.

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Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала. Следует отметить, что размер зарплаты также зависит от города. В небольших населенных пунктах заработная плата может быть значительно меньше.

Водитель грузового автомобиля или бензовоза может зарабатывать около 50 тыс. грн. Условия трудоустройства: опыт от 1 года, официальное трудоустройство. Такую вакансию предлагают как сети АЗС, так и представители ритейла. За каждый километр в среднем платят 4 грн. В месяц можно проехать около 13 тыс. км.

Тоновщик авто может зарабатывать от 45 тыс. грн. Работодатели при этом отказываются нанимать людей без опыта. В обязанности входят: тонировка автостекла, укрепление и защита автостекла, растонировка и снятие пленок. Чаще всего на работу принимают специалистов, имеющих от 1 года опыта.

Маляр МДФ-фасадов может зарабатывать около 40 тыс. грн в месяц. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы маляром по дереву. Кроме того, нужно уметь работать с пульверизатором. В обязанности входит нанесение краски на фасады. Одно из важнейших преимуществ – официальное трудоустройство и белая заработная плата.

Механик может зарабатывать около 30 тыс. грн. При этом желателен опыт работы от двух лет. Такой специалист должен проводить диагностику поломок и работы. Размер заработной платы зависит от объемов работ. Чем популярнее станция технического обслуживания, тем больше будет зарплата.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую заработную плату предлагают украинцам без высшего образования. Некоторые работодатели предлагают обучение.