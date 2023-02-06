Украинцев зовут на работу ретушерами: какими навыками нужно владеть для зарплаты в 30 тыс. грн в месяц

В Украине среди самых популярных среди соискателей вакансий оказалось предложение для ретушеров. Они ежемесячно могут зарабатывать до 30 тыс. грн, при этом для трудоустройства необходимо владеть техническими навыками.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, ретушер попал в список популярных вакансий на ряду с веб-дизайнерами и предложениями для программистов. Работу можно найти удаленно.

Кто может работать ретушером?

В большинстве вакансий указано всего пять требований к потенциальному сотруднику. Важно владеть програмамми Lightroom/Photoshop. Помимо этого, в вакансиях ставят следующие условия:

опыт работы от одного года;

понимание принципов световой коррекции, ответственность.

Вместо резюме потенциальные работодатели просят предоставить портфолио с примерами работ. Для того, чтобы получить полноценную работу, придется самостоятельно пройти обучение, собрать собственное портфолио. Иногда для этого приходится какое-то время работать бесплатно.

Сколько можно зарабатывать?

Вакансии предлагают как на полную занятость (месячная зарплата составляет от 20 тыс. до 30 тыс. грн), так и на частичную занятость. В последнем случае оплачивать будут отдельно каждую работу. Весомый плюс: при достижении определенного уровня навыка и знания английского языка, удаленно можно работать и в международных компаниях. В таком случае зарплата может быть в несколько раз выше.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие украинцы могут претендовать на самые высокие зарплаты. Вместе с программистами в ТОПе оказались также и саперы. Они могут получать более 50 тыс. грн в месяц.

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