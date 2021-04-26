Украинцев предупредили о массовых случаях подделки документов на "евробляхи"

В Украине владельцы автомобилей на европейских номерах столкнулись с новыми случаями мошенничества – массовой подделкой техпаспортов машин из Швеции.

"Шведская регистрация является не слишком распространенной среди евроавтомобилей. Поэтому бывают случаи, когда люди даже и не знают, как выглядят настоящие техпаспорта на автомобиль" – об этом в Telegram сообщает "Авто Евро Сила".

Оригинальный шведский техпаспорт имеет бумажный вид формата А4 голубого и белого цветов. В то же время мошенники массово изготавливают техпаспорта-подделки в виде пластиковых карточек.

По словам представителей "Авто Евро Силы", в большей степени, это ворованные автомобили литовской, польской регистраций, а иногда и авто украинской регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях".

Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.