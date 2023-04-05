Украинцев к Пасхе ждет новый курс доллара: как изменится стоимость валюты

Курс доллара в Украине может ускорить падение уже с 6 апреля. Доллар может снизиться в цене до 37,3-38 грн, т.е. на 2-3%. В таком случае укрепление гривни продлится до конца Пасхальной недели.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. По его словам, такая тенденция связана именно с Пасхой.

"Граждане могут обменять часть валютных сбережений, чтобы подготовиться к празднику. Именно поэтому с 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют", – объяснил банкир.

При этом Марченко считает, что такое оживление валютного рынка будет кратковременным, а ситуативные колебания курса валюты составят не более 30-50 коп. После праздника курс вернется в уже привычный украинцам коридор до 38,3 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 36,90/37,50 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем в покупке курс снизился на 25 коп., в продаже – на 30 коп.

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