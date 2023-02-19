Части украинцев урежут зарплаты: малый бизнес готовится к пересчету

В 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

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При этом, подчеркивается в результатах исследования, по сравнению с предыдущим годом, количество тех, кто намерен зарплаты снижать заметно сократилось – с 20% до 11%. А вот число тех, кто будет повышать оплату труда, напротив, возросло. Хоть и не на много: с 26%до 28%.

Большинство же – 61% – представителей малого бизнеса менять что-либо не намерены. Т.е., они не будут ни повышать, ни урезать зарплаты своих сотрудников.

В то же время, отмечается, 76% участников опроса планируют в 2023 году расширять свой бизнес. Из них:

28% готовятся к расширению географии деятельности;

26% намерены открывать новые направления производства;

25% планируют выход на новые рынки;

21% хотят увеличить количество сотрудников.

Не планирует расширяться же намного меньшее – но все равно, внушительное – количество малых бизнесов. Об этом заявили 24% его представителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том,кто в Украине может претендовать на самые высокие зарплаты. Вместе с программистами в ТОПе оказались также саперы. Они могут получать более 50 тыс. грн в месяц.

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