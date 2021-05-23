Украинцам рассказали, как продать землю после 1 июля 2021-го: есть важные нюансы

Уже с 1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли. В связи с этим у граждан возникает много вопросов по поводу того, как будет осуществляться продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения.

В Центре по предоставлению бесплатной правовой помощи акцентируют внимание на основных моментах, на которые следует обратить внимание украинцам. Соответствующая информация размещена на сайте Центра.

Как говорится в сообщении, для начала важно понимать, какие именно земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения. К ним принадлежат:

сельскохозяйственные угодья: пашня, многолетние насаждения, сеножати, пастбища, перелоги;

несельскохозяйственные угодья: хозяйственные пути и прогонки, полезащитные лесные полосы и иные защитные насаждения, кроме тех, которые отнесены к землям лесохозяйственного назначения, земли под хозяйственными зданиями и дворами, земли под инфраструктурой оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, земли временного консервирования и тому подобное.

Кому продавать

Владелец может продать земельный участок сельскохозяйственного назначения:

гражданам Украины; юридическим лицам Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальное общество; территориальному обществу; государству.

В Центре обращают внимание, что свой земельный участок можно будет продать с 1 июля 2021 года только физическим лицам, которые являются гражданами Украины. Максимальный размер участка - 100 гектар на человека.

А с 1 января 2024 года землю можно будет продать также юридическим лицам. При этом максимальный размер покупки может составлять 10 тис. га.

В свою очередь, при открытии рынка земли будет запрещаться:

продажа земли иностранцам без решения референдума;

продавать государственные и коммунальные земли;

продавать землю, расположенную ближе 50 км к госгранице;

продавать землю россиянам и представителям террористов;

продавать землю компаниям-оффшорам.

Как продать

На сегодняшний день в принятом законе прямо не регулируется вопрос процедуры купли-продажи земли. Но он содержит три существенных нововведения, а именно:

покупателя будут проверять на предмет возможности приобретения им земли в определенных размерах с помощью соответствующих госреестров. Если по результатам проверки будет обнаружено несоответствие нужным требованиям - нотариус обязан отказать в удостоверении сделки. А еще приобретателя или владельца земельного участка будут проверять по субъектным признакам, поскольку определяется перечень лиц, которым при любых условиях запрещается получение права собственности на земельные участки сельхозназначения;

расчеты, связанные с уплатой цены сельскохозяйственных земучастков, будут осуществляются только в безналичной форме. Для этого покупателю нужно открыть счет в банковском учреждении;

источники происхождения средств для покупки земельного участка должны быть документально подтверждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом, на основе которого чиновники получают коррупционную ренту.