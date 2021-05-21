В Кабмине рассказали, могут ли украинцы бесплатно получить 2 га земли

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал, что норма о праве каждого украинском бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом, на основе которого чиновники получают коррупционную ренту.

"Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн Украинская это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", – цитирует министра издание Ligazakon.

Он сказал, что чиновники говорят Украинский, которые хотят получить землю, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли. По словам чиновника, за 20 лет "была сформирована очень четкая коррупционная рента", а именно - ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.

"Каждый документ – это коррупционная рента", – утверждает министр. Он добавил, что всю землю, которая была в распоряжении Держгеокадастру, передали в коммунальную собственность. "Если общество хочет предоставить землю под бесплатную приватизацию, она может это сделать двумя третьими голосов от количественного состава совета, избранного народом", – пояснил Р. Лещенко.

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