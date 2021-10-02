Украинцам придется платить за "евробляхи" не на ходу: грозит штраф в 170 тыс. грн

Украинцам, которые ввезли в страну "евробляхи", придется платить за авто, даже если они не на ходу. Для этого машину придется доставить на растаможку на эвакуаторе.

Об этом в комментарии UBR рассказал юрист Иван Казачук. "У нас есть некоторые авто сегодня, которые приехали на эвакуаторе. Потому что у автомобиля есть технические неисправности, но человек все же решил его растаможить, чтобы избежать штрафа в 170 тыс. грн", – отмечает эксперт.

Отметим, за 2,5 месяца на растаможке "евроблях" бюджет получил 1 млрд грн. При этом каждый украинец, который ввез в страну иностранный автомобиль, обязан оформить его и перерегистрировать. До того момента он находится в режиме транзита. Если перемешаться между областями, законно в режиме транзита машина может находится 10 дней, а если авто ввез иностранец – до 1 года.

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Из-за отсутствия жесткого контроля в страну ввезли сотни тысяч "евроблях". Частично речь идет о дешевых автомобилях, от которых избавляются европейцы. В Украину же попадает авто, его не утилизируют, а когда машина ломается, ее просто оставляют на улицах.

По словам Казачука, некоторые украинцы привозят в пункты растаможки авто даже на эвакуаторе. После этого у владельца есть законные права для того, чтобы машина легально находилась на территории страны. А отремонтировать автомобиль после этого можно будет спустя какое-то время.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.