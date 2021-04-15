Украинцам грозит дефицит на заправках: топливо могут продавать избранным

В Украине уже в мае цены на автозаправках могут значительно вырасти. При этом бензин, дизтопливо и автогаз могут оказаться в дефиците.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Есть несколько причин, из-за которых ситуация на рынке может ухудшиться. Главные из них:

Дефицит топлива. Заминки в поставках по цепочке от "Роснефти" – чуть ли не главная проблема рынка. После обысков в сети Glusco, которая связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, ее материнская компания Proton Energy Group S.A. фактически прекратила работу.

"Была надежда на быструю замену Proton Energy, которая продавала эти ресурсы с 2016 года, но на сегодня ясности с новым трейдером нет", – рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. К маю запасы дизтоплива, которых якобы много (но сколько, никто не знает), иссякнут. "И теперь рынку необходимо будет найти… 300 тысяч тонн дизтоплива (почти 50% баланса) и минимум 40 тысяч тонн сжиженного газа (25% рынка). Поверьте, это много", – поясняет эксперт.

Непредсказуемость рынка. В такой ситуации, как говорит директор "Консалтинговой группы А-95", сложно предсказать развитие событий. "Будет дефицит сжиженного газа. А что такое сжиженный газ? На него переходили, чтобы сэкономить на бензине. А когда будет дефицит газа, увеличится спрос на бензин. Как его будут покрывать? Возможно, кому-то будет легче вообще продавать только избранным клиентам", – пояснил Куюн.

Ограниченная продажа. Экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук также считает, что в Украине могут ограничить продажу. Тогда заправиться смогут только избранные. "В апреле мы еще сможем продержаться на запасах, которые были сделаны ранее оптовиками. Но в мае уже может быть проблема. Если топливо будет в дефиците, могут ограничить продажу и цена будет немного другой", – говорит эксперт.

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