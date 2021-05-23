Украинцам готовят новый механизм перерасчета за некачественную коммуналку

В правительстве разработали механизм, основной целью которого является улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг. В частности, власти хотят по-новому проводить перерасчет стоимости некачественных комуслуг.

Это следует из проекта постановления Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества". Документ разработан Минрегионом и обнародован для всеобщего обсуждения на сайте ведомства.

Проект акта предполагает введение нового механизма перерасчета стоимости тепловой энергии, горячего водоснабжения, централизованного водоснабжения. Кроме того, документ предусматривает качественные и количественные характеристики по видам коммунальных услуг, исходя из которых производится оценка качества и объема по каждой из предоставляемых гражданам коммунальных услуг.

Также проект закрепляет особенности проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги. В частности, перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться предоставителем услуги на основании составленного акта-претензии. Если такой акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

При этом перерасчет планируют проводить независимо от наличия у потребителей долгов за коммуналку.

Важным новшеством вышеуказанного проекта являются изменения, которыми хотят дополнить Правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. В частности, предлагается определить размеры штрафов для исполнителей коммунальных услуг, которые будут выплачиваться потребителям в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме или несоответствующего качества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за отмены спецобязательств по поставке газа для теплокоммунэнерго (занимаются поставками тепла и горячей воды), некоторые тарифы могут увеличиться более чем на 50%. В таких условиях отопление "двушки" может подорожать почти на 1000 грн в месяц.