Украинский стартап-гигант вышел на новый уровень в США: компания станет публичной

Стартап с украинскими корнями GitLab подал заявку на первую публичную продажу акций (IPO) на бирже в США. После этого компания станет открытой – ее акции смогут покупать люди, не имеющие отношения к стартапу. А сотрудники и основатели фирмы смогут заработать на продаже тех акций, которыми уже владеют.

Заявка подана на Nasdaq, пишет CNBC. Эта биржа специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Однако дата выхода GitLab на IPO пока неизвестна. В прошлый раз компания планировала выйти на биржу в 2020 году, но этого не случилось из-за пандемии.

Общая стоимость акций GitLab, по последним оценкам, составляет $6 млрд. Стартап стал "единорогом" (достиг оценки в $1 млрд) еще в 2018 году. В 2021 году GitLab уже увеличила квартальную выручку на 69%. А очень важный для IT-компаний показатель удержания чистой выручки поднялся до 152%.

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GitLab – это система для совместной работы нескольких человек над кодом программы или другими документами. Изначально ее планировали для удаленной работы 200 сотрудников в Украине.

Сейчас GitLab используют более 100 000 организаций. Среди них - Qualcomm, NASA, Nasdaq (да, та самая биржа) и даже Интерпол.

Первый основатель стартапа - харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он в 2020 году вошел в рейтинг богатейших украинцев по версии Forbes. Сооснователем GitLab стал голландец Сид Сибранд.

У компании нет офисов, все сотрудники работают удаленно. Команда GitLab живет и работает в 66 странах.

Стартап начинал работу с девяти сотрудников, теперь, по данным компании, их более 1400.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания с украинскими корнями Firefly Aerospace привлекла почти $200 млн инвестиций и стала "единорогом". Это частная аэрокосмическая компания, она предоставляет космические транспортные услуги.