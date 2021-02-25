В Конгрессе США настаивают на новых санкциях против участников "Северного потока-2"

Украинский кокус в Конгрессе США выступил из заявлением о необходимости введения санкций против всех участников проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщается на странице сопредседателя кокуса конгрессвумен Марси Каптур. "Конгресс США продолжает поддерживать Украину, поскольку эта страна защищает восточный фланг Европы от российской агрессии и пагубного влияния", – говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены угрозой, которую завершенный газопровод "Северный поток-2" может представлять для трансатлантической безопасности", – говорится в совместном заявлении сопредседателей. Они называют трубопровод "проектом российского преступного влияния", направленный на подрыв безопасности Украины и углубление энергетической зависимости Европы от РФ.

Напомним, Польша вместе с Украиной будет предпринимать все возможные шаги для того, чтобы остановить строительство и запуск российского газопровода "Северный поток-2". Стоит отметить, что в случае запуска газопровода Россия сможет в будущем отказаться от транзита голубого топлива через Украину и Польшу. Это приведет к потерям миллиардов долларов прибыли в год.

Европейский Союз не нуждается в газопроводе "Северный поток-2" для своей энергетической безопасности. Но любое решение о прекращении проекта должно исходить от Германии.

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