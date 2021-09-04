Украинские заробитчане отказываются приезжать в Польшу на сбор яблок: фрукты продают задешево

Украинские заробитчане отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Тамошние работники требуют за работу не менее 200 злотых (1360 грн). Фермеры жалуются на свое положение из-за сложившейся ситуации. Им ничего не остается, кроме как экспортировать яблоки за рубеж, ведь так они могут хоть как-то заработать.

Об этом сообщает InPoland.net. Польские фермеры не могут экспортировать фрукты на восток из-за эмбарго в РФ и конфликт с Беларусью. Килограмм десертных яблок в магазине закупок в Польше стоит 70 злотых (476 грн), промышленных – 30 (204 грн).

Посему у поляков остается лишь один вариант – экспорт фруктов в Египет. Отметим, в 2021-м из-за погоды сбор фруктов отложили на две недели.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польское правительство может ввести налоговые льготы для украинских заробитчан. Те трудовые мигранты, которые решаться переехать в соседнюю страну, будут платить вдвое меньше налогов в течение первого года своего проживания.

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Также в течение следующих трех лет они смогут забрать часть от налогов, уплаченных за предыдущий год. То есть льготные условия будут действовать целых 4 года.