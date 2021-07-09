В Украине "евробляху" Lamborghini оштрафовали на 170 тыс. грн

Киевские таможенники совместно с Национальной полицией разоблачили незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador, стоимость которого составляет 600 тыс. евро. Судом вынесено решение, согласно которому на водителя, который оказался гражданином Израиля, наложен штраф в размере 170 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Facebook. Как выяснилось, автомобиль ввезен на территорию страны через одну из таможен на польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020-го.

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Автомобиль по окончании срока не вывезли за пределы Украины и с заявлением о продлении срока временного ввоза Lamborghini владелец к таможне не обращался. Таким образом автомобиль стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин нарушил украинское таможенное законодательство.

Ранее сообщалось, что в Украине владельцев автомобилей с иностранной регистрацией при их растаможивании штрафуют на 34 000 гривен. Это происходит из-за того, что они пользуются услугами мошенников и предоставляют ложные документы.

Аферисты завлекают низкой ценой в 100 долларов за свои "услуги", и водители, которые ими пользуются, не могут растаможить свои авто и получают санкции. Кроме денежного штрафа их также задерживают и конфискуют машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы относительно временного упрощения процедуры таможенного оформления авто и снижения общей суммы платежей для растаможки "евроблях". На процедуру упрощенного таможенного оформления отводится 180 календарных дней.