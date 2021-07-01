Украинская ассоциация платежных систем выступила с поддержкой НБУ и его главы Кирилла Шевченко

Украинская ассоциация платежных систем – одно из крупнейших профильных объединений участников отечественного финансового рынка – выступила с поддержкой Национального банка Украины и его председателя Шевченко Кирилла Евгеньевича в вопросе дальнейшей работы Департамента лицензирования регулятора.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте UAPS.

Напомним, вчера стало известно, что 9 сотрудников Департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении. В комментарии регулятор заявляет, что Департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке.

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Украинская ассоциация платежных систем высказалась в поддержку стабильной работы Департаментов лицензирования и финансовой стабильности в контексте реформ и призвала всех участников к взвешенной позиции.

"Одним из главных признаков любой зрелой финансовой системы является независимость от субъективных решений и обеспечение профессиональной работы при переходе полномочий. За последние годы в Национальном банке Украины были налажены процессы, которые обеспечивают коллегиальный подход при принятии решений и минимизируют постороннее влияние на его операционную деятельность. UAPS выступает за максимальную стабильность Национального банка и конструктивный диалог между регулятором и рынком, который стал основой интенсивного развития отрасли", – заявила Президент UAPS Галина Хейло.

На данный момент в UAPS входит 20 участников, среди которых крупнейшие финансовые компании Украины ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming) ФК "Свифт Гарант" (бренд City24, а также украинский транзакционный банк IBOX BANK .