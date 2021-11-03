Украинец пополнит карту ПриватБанка почти на 52 тысячи, а деньги пропали: терминал дал сбой

В Украине участилось число жалоб на терминалы ПриватБанка – они принимают деньги при пополнении карты, однако не зачисляют их на счет. Как написал один из клиентов финучреждения, терминал "забрал" 51 800 грн, однако на карту средства так и не поступили.

Свои жалобы клиенты размешают на профильном форуме Минфин. "Пополнял свою универсальную карту через терминал ПриватБанка. Во время пополнения произошел сбой и терминал изъял сумму 51 800 грн – средства на карту не поступили", – пишет клиент.

По его словам, деньги нужны были срочно в связи со сложившейся "жизненной ситуации". Однако сейчас распорядиться своими средствами ему нельзя. В "Привате" ответили: пересчитают все деньги в терминале, сверят с отчетность и если будут лишние 51 800 грн, то их отдадут клиенту.

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"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно уведомим вас", – ответили клиенту в банке.

Таких жалоб – десятки. В самом "Привате" поясняют: необходимо сразу обращаться на горячую линию банка. Дальше есть несколько вариантов: если сбой зафиксирован, деньги могут начислять в течение ближайших часов. Если же сбой сразу установить не удалось, то придется проводить инкассацию – пересчитывать все средства, которые находятся в терминале.

Например, как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, среди которых технический сбой (если купюру мнется и мешает выдавать наличку).