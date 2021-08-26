Украинец переклеивал в супермаркете штрих-коды с дешевых товаров на дорогие: грозит до 3 лет лишения свободы

В Черновцах мужчина в супермаркете заменил штрих-коды с ценами и названием товаров из дорогих на более дешевые, чем нанес ущерб на 1500 грн. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области. "Во время проведения оперативно-розыскных и специальных полицейских мероприятий правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний житель Черновцов", – говорится в сообщении.

Сообщение поступило в правоохранительные органы от работников супермаркета в начале августа. Полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении мошенничества.

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