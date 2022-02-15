Украине нужно найти $10 млрд на газ: эксперт озвучил проблему

Украине для прохождения следующего отопительного сезона нужно будет импортировать из Европы как минимум 8 млрд куб. м газа. А в случае полного прекращения транзита топлива еще больше – 10 млрд куб. м. На это придется потратить примерно $10 млрд, но проблема в том, что у "Нафтогаза" таких средств на прохождение отопительного сезона нет.

"Украине нужно найти где-то $10 млрд для того, чтобы закупить этот газ. Таких денег в "Нафтогазе" нет, и их можно будет брать только из государственного бюджета", – рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко для УНИАН.

Он отмечает, что существует опасение, что в апреле цена на газ может быть даже выше, чем в феврале. Сейчас стоимость топлива в Европе держится на отметке в $1000 за 1 тыс. куб. м.

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Денисенко говорит, что Украина уже сейчас должна думать, какой будет осень-зима 2022-го с точки зрения прохождения отопительного сезона. "Власть также должна решить, как помочь целому ряду отраслей, которые по такой цене газа имеют все шансы закрыться, как сохранять рабочие места и как думать о том, какой должна быть субсидиарная компания в следующем году. Здесь, безусловно, без переговоров с МВФ трудно представить, как это вообще делать", – объясняет специалист.

Как сообщалось ранее, Украине не хватает около 2 млрд куб. м газа, в Кабмине уже поручили разработать "график потребления". Если государство не найдет несколько миллиардов долларов для закупки голубого топлива в Европе или же зима не окажется короткой и теплой, повторится ситуация 2009 года. Отдельные предприятия придется отключать от голубого топлива, пострадают и простые украинцы.

Большинство экспертов сходятся во мнении: Украине газа не хватает, а вот украинцам – хватит. То есть на нужды населения запасов "Нафтогаза" будет достаточно, а вот бизнес – под угрозой. Еще до начала отопительного сезона было понятно, что стране не хватает около 3 млрд кубов.

OBOZREVATEL писал ранее, что "Газпром" сократил транзит газа через Украину до нового минимума. Заявка российского монополиста на 15 февраля 2022 года составляет 51 млн куб. м. При том, что 14 февраля ее размер был 62,5 млн куб. м.