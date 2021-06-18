Украина заработала на экспорте плодов и ягод сотни миллионов долларов: озвучены цифры

Украинские экспортеры плодов и ягод получили от продаж на внешних рынках более $238 млн. Экспорт клубники в 2020-м вырос в два раза, замороженной малины – на 40%, замороженной черники – сохранил прежние позиции. Ключевыми импортерами являются Польша, Германия, Чехия и Китай.

Об этом сообщила вице-президент НААН (Национальная академия аграрных наук) Ануш Балян в Facebook. Экспорт черники в Китай преодолел отметку в $10 млн.

При этом Украина входит в рейтинг 20 главных экспортеров свежих ягод. "Мировой спрос на ягоды стремительно растет. Органические ягоды стали аналогом здорового питания, неотъемлемой частью здорового образа жизни", – написала Балян.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за заморозков ягодный сезон сместился, объемы на старте были меньше, а цены – выше по сравнению с 2020-м. Сейчас ситуация стабилизировалась, а некоторые ягоды существенно упали в стоимости. Например, клубнику ранее можно было приобрести по 120-140 грн/кг, а сейчас она стоит 50 грн/кг.

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Цены на черешню начинаются от 40 грн/кг за отечественную ягоду, а импортная обойдется украинцам в 120 грн/кг. Отмечается, что стабилизация цен связана с большим количеством насаждений.

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