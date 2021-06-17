Украина заняла первое место в рейтинге крупнейших экспортеров проса в мире

Украина по результатам 2020 года заняла первое место в рейтинге крупнейших экспортеров проса в мире по объему. Далее следует США, Россия и Индия.

Основными странами-импортерами украинского проса являются Индонезия (14% украинского экспорта), Польша (7%) и Великобритания (6%). Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club на Facebook.

На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимают лидирующие позиции. Структура импорта проса в разрезе основных стран-поставщиков выглядит следующим образом:

Индонезия: США (74%), Украина (20%), Турция (2%);

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Польша: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%);

Великобритания: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%).

В мире существует стабильный, но низкий спрос на просо на уровне 300-350 тысяч тонн. Это составляет 0,2% мирового импорта всех зерновых культур. Однако такая доля проса в мировой торговле позволила Украине сгенерировать выручку в размере 29,3 млн долларов.

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