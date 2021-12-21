Украину "залили" пивом: импорт вырос на 68%

Украина увеличила импорт пива. Так, в ноябре 2021 года в страну было ввезено на 67,9% больше напитка по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

При этом экспорт пива уменьшился на 3,9%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Главным поставщиком пива в Украину стала Мексика. Она поставила Украине напитка на 2,2 млн долларов – при том, что общий объем его ввоза оценивается в 6,33 млн долларов.

В общем же, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, экспорт пива уменьшился на 0,5% – до 40,163 млн долларов. Импорт же наоборот, увеличился – на 10,5%, до 66,296 млн долларов.

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В Украине с 2022-го увеличится стоимость ликеро-водочной продукции и пива из-за перерасчета ставок. В результате пиво крепостью в 8% (из расчета за бутылку) подорожает на 2,1 грн.

Это следует из принятого в Верховной Раде законопроекта №5600. Так, на данный момент на пиво, независимо от крепости, акциз составляет 2,78 грн. А по новым правилам цена будет разной:

крепостью в 4% – подешевеет на 39 копеек;

крепостью в 8% – подорожает на 2 грн 1 копейку.

Акцизный налог на ликеро-водочную продукцию повышается на 5%. Кроме того, из-за изменения механизма расчета акциза на пиво ставка налога на пенный напиток увеличивается на 8%.

Так, с 1 января 2022 года пиво будет облагаться по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, затраченного на его производство. Сейчас же действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет уже с января из-за повышения акциза на 20%.