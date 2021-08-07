Украина выполнила 90% требований МВФ: Марченко рассказал о переговорах

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ (Международный валютный фонд) требует дальнейшего прогресса в реализации реформ в Украине, а миссия уже планирует проверить результат их применения. При этом Украина все-таки достигла прогресса в выполнении реформ.

"Я считаю, что в этой коммуникации были четкие сигналы. Фонд выразил видение прогресса в выполнении реформ, и также было анонсировано приезд миссии", – заявил Марченко в интервью изданию "Главком".

Глава министерства отметил, что одно из ключевых движений навстречу ожиданиям фонда – реформирование судебной банковской системы. По его словам, миссии МВФ бояться не стоит, так как основные пункты программы выполнены на 90%.

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Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 28 июля. Глава МВФ анонсировала визит миссии Фонда в Украину на сентябрь.

Глава МВФ выразила надежду, что остальные вопросы двустороннего взаимодействия будут решены во время миссии Фонда в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получить новый транш от Международного валютного фонда. По его словам, страна выполнила все обязательства.