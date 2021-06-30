Украина становится финансовым центром Европы на фоне "закручивания гаек" банкам в России

В последние годы в России происходят постоянные процессы по зачистке финансовых компаний, "закручиванию гаек" государством и взятию под контроль банковских учреждений. Большие компании уходят из рынка из-за санкции и жестких методов управления, тем самым увеличивая свое присутствие на рынках стран СНГ, и Украины в том числе.

К примеру, 15 июня глава Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор намерен "закручивать гайки" на финансовом рынке якобы для защиты неопытных инвесторов, о чем сообщалось на сайте Госдумы РФ. В свою очередь в Банковском институте ВШЭ оценили такое заявление, отметив, что это никак не повысит безопасность клиентов, но приведет к его монополизации, и, следовательно, роста качества услуг можно не ждать.

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В тот же день правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий банкам направлять иностранным государствам сведения о клиентах и их операциях по запросу, а также обязывающий докладывать о таких запросах от иностранных властей "Росинфомониторингу" и ЦБ.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения разработаны для "минимизации рисков" от действий "недружественных государств", которые под угрозой санкций могут запрашивать конфиденциальную информацию. Для банков это будет означать, что они не смогут совершать долларовые операции, что для многих игроков довольно серьезная проблема. В случае нарушения запрета учреждению грозят санкции со стороны российского законодательства.

Ранее, в начале июня Ассоциация банков России вместе с Национальным советом финансового рынка выступила против другого законопроекта, связанного с трансграничными операциями – поправки Госдумы обязывают их контролировать все переводы клиентов из утвержденного властями списка стран.

На фоне таких жестких методов контроля в РФ появляется множество мошенников, которые могут искусственно создавать проблемы и решать их за деньги. Одним из таких является владелец и основатель российской платежной системы ChronoPay Павел Врублевский.

Отсидев более двух лет в российской тюрьме за кибер-атаку на платежную систему авиакомпании "Аэрофлот", он снова начал заниматься киберпреступлениями. Уже несколько месяцев Врублевский шантажирует финансовые компании, банки и физических лиц в России, требуя за неразглашение конфиденциальной информации десятки и сотни тысяч долларов США. Несколько недель назад преступник решил выйти на рынки Казахстана, Латвии и даже Китая и стран Африки. Однако, что касается Украины, он не учел особенности законодательства.

Руководители украинских банков коллективно подали обращение в МВД и СБУ о деятельности кибермошенника Врублевского. Андрей Мудрый из Украинской Ассоциации финансов и инноваций прокомментировал требование кибер-вымогателя так: "Врублевский банально не владеет международным правом и не понимает, как регулируется деятельность финансовых технологий в Украине. Никогда ЦБ РФ ни влиял, ни регулировал иностранные банки за рубежом".

"Международные платежные системы (Visa, Mastercard, China UnionPay) в своих правилах доступно разъясняют прозрачность трансграничных платежей и правовое поле транзакции, скорее всего, скупость знаний господина Врублевского сыграла с ним в очередной раз злую шутку", – отметил Михаил Ворошилов из Украинской ассоциации платежных систем.

Эксперты также отмечают, что в Украине в отличии от России, подобных проблем на финансовом рынке нет, он безопасен и работает стабильно. Кроме того, в прошлом году был принят закон о легализации игорного бизнеса, который поддержал президент Владимир Зеленский и Верховная Рада. Поэтому компаниям и финансовым организациям, которые работают в этой сфере не нужно опасаться шантажистов из соседней страны.

Кроме того, в Украину все чаще заходят крупные транснациональные финансовые компании, что усиливает экономику страны и защищает ее от мошенников, подобных Врублевскому. Так, еще в 2019 году сервис для международных переводов TransferWise уменьшил время проведения транзакций в нашу страну. Украинские пользователи с тех пор могут получать переводы мгновенно 24/7.

Известный британский финтех-сервис Revolut в мае 2021 года также запустил быстрые переводы в Украину. Деньги можно высылать более чем в 30 валютах.

Подведя итог, можно сделать вывод, что на данный момент Украина, благодаря открытости и лояльности законодательства, получает доверие крупных мировых игроков рынка и становится финансовым центром Европы.