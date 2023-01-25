Украина способна обеспечить энергетическую безопасность: какие возможности есть уже сейчас

В Украине вопрос обеспечения энергетической безопасности – ключ на пути к полноценному восстановлению. В условиях дефицита (или значительного удорожания) электроэнергии, тепла и газа предприятия не могут быстро восстановить масштабы производства, себестоимость продукции будет расти, а конкурентное преимущество с европейскими конкурентами будет потеряно.

О том, как агропромышленный комплекс (АПК) может помочь обеспечить энергетическую безопасность и кто уже имеет необходимую экспертизу – , читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем Украине энергетическая безопасность, и что она даст?

И бытовые потребители, и предприятия должны иметь возможность покупать энергоресурсы по доступным для них ценам. В случае с украинскими это возможность обеспечить базовые потребности семьи, а для предприятий – шанс полноценно работать, создавать рабочие места и даже экспортировать свою продукцию на конкурентных условиях.

Главный критерий энергетической безопасности – сбалансированность спроса и предложения. В этом балансе и должна устанавливаться цена. Если спрос будет больше предложения, цены будут мгновенно расти, а Украина будет рисковать попасть в ценовую ловушку. Когда высокие цены на энергоносители будут сдерживать производство, не стоит рассчитывать на стремительное восстановление экономики.

Единственный выход – наращивать производство энергоресурсов. И для этого придется не только восстанавливать поврежденные российскими обстрелами объекты поколения, но и искать новые возможности.

Хорошая новость – такие возможности у Украины уже есть. На протяжении многих лет потенциал АПК практически не использовали в энергетических целях в необходимых масштабах, в то время как в соседней Польше это уже стало частью государственной энергетической политики.

Отрасль энергетического земледелия должна стать передовой и в Украине. Более того, на это обращают внимание и на государственном уровне. К примеру, Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны при президенте Украины в проекте плана по восстановлению биотоплива придал ощутимо большую роль, чем до этого. Согласно сценариям плана часть ТЭЦ в последующие 15-30 лет либо выведут из эксплуатации, либо переведут на биогаз или биомассу.

В то же время, этим уже годами занимаются некоторые аграрные предприятия, компании пищевой промышленности. Наиболее заметный игрок DASH – компания МХП.

Как биогаз и шелуха могут помочь энергетической безопасности

МХП построила и управляет двумя крупными биогазовыми комплексами – один на 12 МВт, второй – на 5,5 МВт. Оба комплекса работают на 100%. Там перерабатывают отходы птицеводства в биогаз, который можно превратить в биометан – заменитель природного газа. В компании отмечают, что потенциал производства биометана МХП составляет более 200 млн. куб. м. ежегодно. Ускорить развитие могут разные программы стимулирования от государства и партнеров, а также четко сформулированная государственная стратегия развития "зеленого водорода" и биотоплива.

Украина – крупнейший или один из крупнейших в мире производителей подсолнечника, рапса, кукурузы, сои, что оставляет большие объемы побочной продукции – соломы и шелухи. Часть побочной продукции сжигают на зерносушилках и котельных для нужд самих предприятий, а остальные продаются за границу. И именно за границей эта шелуха сжигается на ТЭЦ.

Но если бы эта шелуха использовалась внутри страны, она по меньшей мере могла бы обеспечить львиную долю потребностей предприятий: от производства сахара до кондитерки. Все это – потребители энергии, от работы которых напрямую зависит и продовольственная безопасность страны.

Параллельно развивается зеленая энергетика: солнечные и ветровые станции. Однако надо понимать, что зеленая энергетика имеет незначительную долю не только в Украине, но даже в Германии, где на протяжении лет инвестировали в это направление миллиарды евро.

Обеспечить потребности заводов и фабрик в энергии гораздо легче за счет жесткого биотоплива. В МХП также разрабатывают следующие предложения. Чем больше предприятий, среди которых и критически важные, перейдут на биотопливо, тем быстрее они смогут нарастить свое производство. Кроме того, это улучшит баланс между спросом и предложением.

Простой пример: если в каком-нибудь населенном пункте большая пекарня – крупнейший потребитель энергии – сможет перейти на биотопливо, те объемы энергии, которые она использовала раньше, можно будет перераспределить между жителями этого населенного пункта или другим бизнесом.

Масштабный энергетический кризис, устроенный в Украине российским агрессором, должен подтолкнуть и бизнес, и власть к внедрению новых подходов и использованию всех возможностей. И ответственный бизнес уже вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности. При правильном планировании и четкой стратегии на уровне всей страны уже в ближайшие годы твердое биотопливо может обеспечить энергией значительную часть крупных потребителей.