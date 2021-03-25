Украина сможет получать газ из страны ЕС: озвучены планы
Литва планирует с помощью своего СПГ-терминала в Клайпеде поставлять газ в соседние государства. Возможны также поставки в Украину, Беларусь, Эстонию, Польшу, Латвию и др.
"Видение KN – стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе", – сказал глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис. Об этом сообщает angi.
К концу 2021-го должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL, а это в свою очередь положительно отразится для Вильнюса. При этом для "крупнейшего оператора в мире" необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.
"При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки в Украину или в Беларусь", – говорится в сообщении Министерства энергетики Литвы. СПГ-терминал слишком большой для Литвы и его мощностей хватит для обеспечения потребностей Прибалтики.
Проблема заключается в том, что импортировать СПГ в Украину или в Беларусь вряд ли кто-то согласится. Причина: неоправданное повышение цены за транзит через Польшу и Литву.
Напомним, адвокат суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для "Газпрома" на поставку голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2021-го при ввозе в Украину средняя таможенная стоимость импортного природного газа уменьшилась до $249,27 за 1000 куб. м. В январе она составляла $250,09.
В Европе спотовая цена газа упала ниже $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. После морозного фронта "Зверь с Востока 2" пришла волна потепления.