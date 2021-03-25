Украина сможет получать газ из страны ЕС: озвучены планы

Литва планирует с помощью своего СПГ-терминала в Клайпеде поставлять газ в соседние государства. Возможны также поставки в Украину, Беларусь, Эстонию, Польшу, Латвию и др.

"Видение KN – стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе", – сказал глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис. Об этом сообщает angi.

К концу 2021-го должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL, а это в свою очередь положительно отразится для Вильнюса. При этом для "крупнейшего оператора в мире" необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.

"При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки в Украину или в Беларусь", – говорится в сообщении Министерства энергетики Литвы. СПГ-терминал слишком большой для Литвы и его мощностей хватит для обеспечения потребностей Прибалтики.

Проблема заключается в том, что импортировать СПГ в Украину или в Беларусь вряд ли кто-то согласится. Причина: неоправданное повышение цены за транзит через Польшу и Литву.

Напомним, адвокат суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для "Газпрома" на поставку голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.

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